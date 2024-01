Durch den Zusammenschluss wird das bestehende Portfolio von Carrier um eine Premiummarke mit einem differenzierten Modell für den Direktkanalvertrieb an Installateure und einen führenden Anbieter von äußerst effizienten und erneuerbaren Klimalösungen mit einer über 100-jährigen Erfolgsgeschichte in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit erweitert. Die 12.000 hoch talentierten Teammitglieder von Viessmann Climate Solutions stärken die Position von Carrier als weltweit führender HVAC-Anbieter weiter und positionieren Carrier nun im schnell wachsenden Bereich Residential and Light Commercial (RLC) in Europa. Thomas Heim, der zuvor Viessmann Climate Solutions leitete, wird den Bereich RLC HVAC von Carrier in Europa, dem Nahen Osten und Afrika führen, zu dem auch Viessmann Climate Solutions und das RLC-Geschäft von Carrier in der Region, einschließlich Riello, gehören.

„Durch den Zusammenschluss mit Viessmann Climate Solutions entsteht das umfassendste und differenzierteste Angebot an nachhaltigen Klimatechnologien und -dienstleistungen in der heutigen Branche", sagt David Gitlin, Chairman und CEO von Carrier. „Die Transaktion, zusammen mit den geplanten Ausstiegen aus unseren Bereichen Fire & Security und Commercial Refrigeration, wird das Geschäft von Carrier in ein wachstumsstärkeres Geschäft mit einem klaren Fokus und Mandat auf die global führende Rolle bei intelligenten Klima- und Energielösungen umwandeln."

Max Viessmann, CEO der Viessmann Group, tritt mit sofortiger Wirkung dem Verwaltungsrat von Carrier bei. „Ich freue mich darauf, eng mit Dave und seinem Führungsteam sowie meinen Verwaltungsratskollegen zusammenzuarbeiten, um einen zukunftssicheren, wirklich globalen Klimachampion aufzubauen", beschreibt Max Viessmann. „Ich freue mich sehr über diese Kombination, die die perfekte Grundlage schafft, um Wachstumschancen zu nutzen und die Auswirkungen für kommende Generationen zu maximieren."