München (ots) - QAware GmbH, ein renommiertes Projekthaus für Individualsoftware

mit Sitz in München, gibt heute den Abschied von Christian Kamm aus der

Geschäftsführung bekannt. Herr Kamm, der seit Anfang 2009 eine zentrale Rolle in

der Unternehmensführung innehatte, wird sich künftig auf seine Rolle als

Gesellschafter der QAware konzentrieren. Diese Veränderung ermöglicht Herrn

Kamm, sich verstärkt strategischen und langfristigen Aspekten der

Unternehmensentwicklung zu widmen.



Unter Christian Kamms Führung hat sich QAware (http://www.qaware.de) von einem

Startup zu einem etablierten mittelständischen IT-Dienstleister entwickelt. Er

hat maßgeblich dazu beigetragen, die Unternehmenskultur zu prägen, innovative

Lösungen zu fördern und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Seine

Vision und sein Engagement haben QAware zu einem führenden Anbieter in der

Entwicklung von maßgeschneiderter Software gemacht.







unternehmerisches Geschick und seine technologische Expertise waren entscheidend

für unseren Erfolg", sagte Dr. Josef Adersberger, Geschäftsführer von QAware.

"Christian bleibt ein integraler Bestandteil von QAware. Seine Entscheidung,

sich auf die Rolle als Gesellschafter zu konzentrieren, wird es ihm ermöglichen,

weiterhin wertvollen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens

zu nehmen".



QAware wird auch nach Herrn Kamms Ausscheiden aus der Geschäftsführung seine

Mission fortsetzen, Verantwortung und Risiko für geschäftskritische und

innovative Softwarelösungen zu übernehmen und seine Kunden mit herausragender

technischer Expertise zu unterstützen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um

in dieser nächsten Phase des Wachstums und der Entwicklung zu florieren.



Über QAware GmbH



QAware ist ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Individualsoftware

und Platform Engineering mit Hauptsitz in München. Das Unternehmen entwickelt

und optimiert komplexe Softwarelösungen und berät seine Kunden zu allen Aspekten

moderner Softwarearchitekturen und -technologien. QAware wurde mehrfach von

kununu sowie vom Great Place to Work Institut im Wettbewerb "Deutschlands beste

Arbeitgeber" ausgezeichnet. Aktuell belegt die QAware den 1. Platz in der

Kategorie "Beste Arbeitgeber ITK 2023" und "Deutschlands beste Arbeitgeber

2023", unter allen Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden.



Pressekontakt:



+49 89 232315-0

mailto:marketing@qawqaware.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164280/5683632

OTS: QAware GmbH



"Christian hat eine Ära bei QAware geprägt. Seine Führungsstärke, seinunternehmerisches Geschick und seine technologische Expertise waren entscheidendfür unseren Erfolg", sagte Dr. Josef Adersberger, Geschäftsführer von QAware."Christian bleibt ein integraler Bestandteil von QAware. Seine Entscheidung,sich auf die Rolle als Gesellschafter zu konzentrieren, wird es ihm ermöglichen,weiterhin wertvollen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Unternehmenszu nehmen".QAware wird auch nach Herrn Kamms Ausscheiden aus der Geschäftsführung seineMission fortsetzen, Verantwortung und Risiko für geschäftskritische undinnovative Softwarelösungen zu übernehmen und seine Kunden mit herausragendertechnischer Expertise zu unterstützen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, umin dieser nächsten Phase des Wachstums und der Entwicklung zu florieren.Über QAware GmbHQAware ist ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Individualsoftwareund Platform Engineering mit Hauptsitz in München. Das Unternehmen entwickeltund optimiert komplexe Softwarelösungen und berät seine Kunden zu allen Aspektenmoderner Softwarearchitekturen und -technologien. QAware wurde mehrfach vonkununu sowie vom Great Place to Work Institut im Wettbewerb "Deutschlands besteArbeitgeber" ausgezeichnet. Aktuell belegt die QAware den 1. Platz in derKategorie "Beste Arbeitgeber ITK 2023" und "Deutschlands beste Arbeitgeber2023", unter allen Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden.Pressekontakt:+49 89 232315-0mailto:marketing@qawqaware.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164280/5683632OTS: QAware GmbH