Bitcoin hat die Marke von 45.000 US-Dollar überschritten, den höchsten Stand seit April 2022, und ist seit Dezember um mehr als 20% gestiegen. Dieser Anstieg ist auf die Hoffnung der Anleger auf die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zurückzuführen, da die Frist für die Genehmigung durch die SEC am 10. Januar näher rückt. Laut Hayden Hughes, Mitbegründer der Social-Trading-Plattform Alpha Impact, begannen Investoren am Neujahrsmorgen zu kaufen, aus Angst, etwas zu verpassen. Cici Lu McCalman, Gründerin der Blockchain-Beratungsfirma Venn Link Partners, hält eine größere Korrektur für unwahrscheinlich, da die allgemeine Stimmung positiv ist und das Bitcoin-Halving bevorsteht. Dieses Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet, halbiert die Anzahl der durch Mining entstehenden neuen Bitcoins, was Bitcoin seltener und wertvoller macht. Trotz einer Rally von fast 160% im vergangenen Jahr liegt Bitcoin immer noch unter seinem Pandemiehoch von fast 69.000 US-Dollar im Jahr 2021.