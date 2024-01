Seite 2 ► Seite 1 von 3

Innsbruck (ots) - Zwischen mangelnder Bindung und hohen Kosten: Zwar versprechensich Steuerberatungskanzleien gerade in Zeiten des Fachkräftemangels diedringend benötigte Entlastung zunehmend auch von Headhuntern undPersonalvermittlern - werden dabei aber meist bitterlich enttäuscht. Warum aberist das so und noch wichtiger: Wie lassen sich die eigenen Personallückenzuverlässig schließen?Massiver Zeitdruck kurz vor Fälligkeit der typischen Fristen, eingeschränktesWachstum und überlastete Mitarbeiter: Ihre weiterhin erheblichenPersonalengpässe stellen Steuerberatungskanzleien nicht nur vor ungeahnteHerausforderungen - massiv viel Arbeit bleibt dadurch auch bei derGeschäftsführung hängen. Zwar ist der Fachkräftemangel auch in ihrer Branchegewiss keine neue Erscheinung mehr, dennoch suchen betroffene Kanzleien nochimmer händeringend nach effektiven Lösungen. Nicht selten wenden sie sich inihrer Verzweiflung an Headhunter oder Personalvermittler, um wenigstens einigeihrer offenen Stellen zeitnah besetzen zu können - größtenteils nur mitkurzfristigem Erfolg. "Derartige Ansätze bringen in der Regel eine Reihezusätzlicher Belastungen mit sich - vor allem aber lösen sie die eigentlichenProbleme im Kern nicht. Wer also nur krampfhaft versucht, vakante Positionenwillkürlich zu besetzen und dabei nur auf schnelle Abhilfe pocht, wird auf Dauergegenüber allen Steuerberatungskanzleien ins Hintertreffen geraten, die sich imGegensatz dazu um langfristige Strategien bemühen und sich zu attraktivenArbeitgebern entwickeln, die von alleine Bewerber und Bewerberinnen anziehen",mahnt Martin Kapeller, Geschäftsführer der JAY Solution GmbH."Allerdings haben es die Kanzleien trotz der prekären Lage nach wie vor selbstin der Hand, ihre Situation langfristig zu verbessern: So lassen sich mithilfestrukturierter Recruiting-Maßnahmen nicht nur ebenfalls zeitnah alle offenenStellen qualitativ besetzen - vielmehr legen Steuerberatungskanzleien damit denGrundstein, um die besten Fachkräfte ihrer Region dauerhaft anzuziehen", fügtder Recruiting-Experte hinzu. So unterstützt Martin Kapeller seine Kunden beider Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke und macht unter anderem überSocial Media gezielt auf ihre Stellenanzeigen aufmerksam, um die besten undgeeignetsten Kandidaten für sie zu begeistern - darunter Bilanzbuchhalter,Berufsanwärter und Steuerberater. Anhand der folgenden sechs Punkteveranschaulicht er in diesem Ratgeber, wo die Schwächen in der Zusammenarbeitmit Headhuntern und Personalvermittlern liegen - und wieSteuerberatungskanzleien ihre Recruiting-Bemühungen stattdessen vorantreiben