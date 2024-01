Der chinesische Elektroautohersteller BYD, ein Konkurrent von Tesla, hat seinen Fahrzeugabsatz im letzten Jahr um etwa 62% gesteigert und mehr als drei Millionen Fahrzeuge verkauft. Davon waren rund 1,6 Millionen reine Elektroautos und 1,4 Millionen Plug-in-Hybride. Trotz des Überschreitens der Drei-Millionen-Marke blieb der Jahresabsatz leicht hinter den Erwartungen der Investmentbank CLSA zurück. Die BYD-Aktie verlor daraufhin im Hongkonger Handel zeitweise mehr als zwei Prozent. Kürzlich kündigte BYD an, seine erste europäische Automobilfabrik in Ungarn zu bauen, um den europäischen Markt weiter zu erschließen. Das Unternehmen betreibt bereits Produktionsstätten in den USA, Brasilien, Japan und Indien.