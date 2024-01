FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag erneut gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,31 Prozent auf 136,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,06 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Am deutschen Rentenmarkt zeigt sich zum Jahreswechsel eine Gegenbewegung, nachdem die Kurse im Dezember teils kräftig gestiegen waren. Die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit war in dieser Zeit von etwa 2,40 Prozent auf bis zu 1,89 Prozent in der vergangenen Woche gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr. Die Spekulation auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hatte die Renditen nach unten gedrückt.