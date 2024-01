Toronto, Ontario, 2. Januar 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - gibt bekannt, dass ein Brief des Chairman, President & CEO , Keith Barron, an die Aktionäre nun auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Aurania gibt außerdem bekannt, dass seine Direktoren ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für den Zeitraum bis zum 31. Dezemberst erhalten haben.

Wie in der Pressemitteilung vom 12. April 2023 angegeben, haben die Direktoren des Unternehmens zugestimmt, ihre Direktorenhonorare für 2023 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für jedes Quartal zu erhalten. Am 29. Dezember 2023 wurden jedem Direktor 19.800 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,31 $ als Ersatz für seine Direktorenhonorare für das vierte Quartal 2023 gewährt. Insgesamt wurden 79.200 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen sind drei Jahre lang ausübbar und werden sofort unverfallbar.

Jährlicher Brief des Vorstandsvorsitzenden an die Aurania-Aktionäre

Um den jährlichen Brief von Dr. Keith Barron an die Aktionäre zu lesen, klicken Sie bitte hier.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucú Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden Bergkette im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca

