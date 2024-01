Böses Omen für 2024? Big Tech-Aktien und Nasdaq fallen!

Am ersten Handelstag des neuen Jahres fallen die großen Tech-Aktien und ziehen damit den Nasdaq ins Minus - ein böses Omen für das Jahr 2024? Ist der erste Handelstag des Jahres an der Wall Street wirklich ein guter Indikator für das, was im Laufe des Jahres passieren wir? Dafür gibt es an der Wall Street natürlich Statistiken - und sie zeigen, dass der erste Handelstag nicht sehr aussagekräftig ist für das gesamte Aktien-Jahr. Aber die statistische Relevanz nimmt zu für die ersten fünf Handelstage - und dann noch mehr für den Januar als Indikator für das Gesamtjahr. Auslöser der Nasdaq-Schwäche heute die Abstufung von Apple durch Barclays. Dagegen steigen heute Value-Aktien - es passiert also gewissermaßen das Gegenteil des Jahres 2023..

