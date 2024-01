Am ersten Handelstag des Jahres ist der Ölpreis deutlich gestiegen, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Lieferunterbrechungen im Nahen Osten. Diese wurden durch Zusammenstöße zwischen Huthi-Rebellen und dem US-Militär im Roten Meer ausgelöst. Zusätzlich unterstützen die Erwartungen einer starken Nachfrage während der Feiertage und einer wirtschaftlichen Erholung in China die positive Marktentwicklung. Der Preis für Brent-Rohöl stieg um 1,7 Prozent auf 78,32 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate (WTI) um 1,5 Prozent auf 72,69 US-Dollar pro Barrel stieg. Analysten glauben, dass der Ölpreis durch die jüngsten Ereignisse im Roten Meer und die erwartete Nachfragespitze während des chinesischen Frühlingsfestes beeinflusst werden könnte. Ein größerer Konflikt könnte zur Schließung wichtiger Öltransportwege führen, was den Preis weiter in die Höhe treiben würde. In China könnten neue Konjunkturmaßnahmen das Wirtschaftswachstum ankurbeln und damit die Ölnachfrage und die Preise stützen.