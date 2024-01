NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple zählen am Dienstag zum Start in das neue Börsenjahr zu den größten Verlierern am New Yorker Aktienmarkt. Im Technologiesektor ist die Luft am ersten Handelstag des Jahres raus. Anleger im Nasdaq 100 machten nach dem sehr starken Vorjahr, in dem der Index um 54 Prozent zulegen konnte, nun in größerem Stil Kasse.

Die Papiere von Apple blieben dabei nicht verschont. Sie belastete zudem eine Abstufung durch die britische Barclays Bank. Knapp eine Stunde vor dem Börsenschluss verloren die Apple-Anteile 4,4 Prozent auf gut 184 US-Dollar. Im nur leicht schwächeren Leitindex Dow Jones Industrial lagen sie damit auf dem vorletzten Platz, im mit minus 2,2 Prozent sehr schwachen Nasdaq 100 ebenfalls im hinteren Feld. Der Börsenwert von Apple befindet sich inzwischen wieder deutlich unter der Marke von drei Billionen Dollar, nachdem er Mitte Dezember bei einem Rekordhoch von fast 200 Dollar noch deutlich darüber gelegen hatte.