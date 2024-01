LONDON, 3. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Wenn The Body Shop heute bekannt gibt, die erste globale Kosmetikmarke* der Welt zu sein, die in allen Bereichen, einschließlich Hautpflege, Körperpflege, Haarpflege, Make-up und Parfüm, 100 % vegane Produktformulierungen anbietet, werden Millionen von Augen auf der ganzen Welt rollen. Das gesamte Produktportfolio wurde von der Vegan Society zertifiziert.** Der wegweisende Beauty-Einzelhändler hat das ehrgeizige Ziel erreicht, das er sich 2021 gesetzt hatte, als bereits 60 % seiner Produkte das Siegel der Vegan Society trugen.

The Body Shop war auch der erste Beauty-Einzelhändler, der 1989 eine Kampagne gegen Tierversuche für Kosmetika gestartet hat, weil er der Überzeugung ist, dass Tiere nicht für die Schönheit missbraucht werden dürfen. Während der Kampf für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika weitergeht, stellt für The Body Shop eine vollständig vegane Produktpalette den nächsten Meilenstein in Sachen tierleidfreier Schönheit dar.

Prognosen zufolge wird die vegane Kosmetikindustrie zwischen 2023 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,31 % zunehmen und bis 2028 ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar erreichen[1]. Da mehr als jeder zehnte junge Mensch angibt, dass „vegan" ein wichtiger Faktor bei seinen Kaufentscheidungen in Sachen Gesundheit und Schönheit ist[2], trägt The Body Shop mit diesem Schritt auch den wachsenden Ansprüchen seiner Kunden Rechnung.

The Vegan Society stellt den weltweiten Goldstandard im Bereich der Zertifizierung von veganen Produkten in verschiedenen Branchen dar und ist ein vertrauenswürdiges Gütesiegel für die Produkte von The Body Shop. Der Zertifizierungsprozess zur Erlangung des Siegels erfolgt extrem sorgfältig und jeder Lieferant und Hersteller von Rohstoffen innerhalb des Produktkatalogs wird akribisch geprüft. Für The Body Shop bedeutete dies, dass über 4.000 Inhaltsstoffe für mehr als 1.000 Produkte validiert werden mussten, um das Siegel tragen zu dürfen.