Eintauchen in das Jahr 2024, umgeben von einem spektakulären futuristischen 180-Grad-Feuerwerk, das ein echtes Feuerwerk mit künstlerischen Darbietungen auf der Panoramix-Leinwand verbindet. Außerdem ist es der einzige Veranstaltungsort, der K-Pop-, C-Pop- und T-Pop-Künstler auf der gleichen Bühne versammelt - lassen Sie sich von den K-Pop-Künstlern mitreißen: Youngjae Got 7, C-Pop-Künstler: Patrick Nattawat und eine Reihe von T-Pop-Künstlern, angeführt von PP Krit und Billkin Putthipong, BOWKYLION und eine Zusammenarbeit zwischen Nont Thanont x Ink Warunthorn und der letzte 15-minütige Countdown-Moment bis 2024 auf Bildschirmen in ganz Bangkok.

Der CentralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 ist zweifellos seit mehr als zwei Jahrzehnten der beliebteste Veranstaltungsort für den Countdown im Herzen von Thailand. Zusätzlich zu der umfangreichen Zusammenarbeit von centralwOrld mit anderen Sektoren bei der Organisation von Countdown-Veranstaltungen seit 2000, eingebettet im Herzen der Stadt mit nahtlosem Zugang zu den Verkehrsmitteln und dem riesigen Ratchaprasong-Gelände, das mehr als 250.000 Menschen aufnehmen kann, erweist sich Central World als das ultimative Ziel, um das neue Jahr einzuläuten.

Auch in diesem Jahr feierte Central World den Neujahrs-Countdown mit Menschen auf der ganzen Welt, während wir am Times Square in New York die letzte Nacht des Jahres zum fünften Mal in Folge auf der Leinwand verfolgen. Darüber hinaus sorgt centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 mit seinen spektakulären und unvergesslichen Momenten dafür, dass das thailändische Neujahrsfest zu einem symbolträchtigen Ereignis wird, das ebenso wie die Countdown-Wahrzeichen auf der ganzen Welt für unvergessliche Momente zum Jahresende sorgt. Die Veranstaltung sorgte auch für strenge Sicherheitsvorkehrungen, um das Vertrauen der zahlreichen thailändischen Bürger und ausländischen Touristen zu gewinnen und die Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

