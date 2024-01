NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Der europäische Biopharma-Sektor dürfte 2024 von einer verbesserten Stimmung profitieren, die durch mögliche Zinssenkungen in den USA sowie weitere Fusionen und Übernahmen angetrieben werden sollte, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie der Darmstädter gehöre zu seinen "Top Picks" in diesem Segment./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 11:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 142,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brian Balchin

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 188

Kursziel alt: 188

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m