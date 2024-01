Per E-Mail teilen

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 10,79EUR gehandelt.

Die Investmentgesellschaft Renewable Capital Power habe Ende 2023 Aufträge für vier Windparks in Schweden mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt erteilt, teilte Nordex mit. Das Volumen entspricht rund einem Viertel der im gesamten dritten Quartal erhaltenen Aufträge. Händler hoben in ersten Kommentaren auch positiv hervor, dass Nordex zusätzlich mit der Wartung der Turbinen über 35 Jahre betraut wurde./tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex zeigen sich weiter von ihrer robusten Seite. Nach einem positiven Start in das neue Börsenjahr profitieren sie am Mittwoch von einem Großauftrag aus Schweden. Vorbörslich betrug das Plus auf der Handelsplattform Tradegate 2,2 Prozent auf 10,75 Euro. Es zeichnet sich damit auf Xetra ab, dass der Kurs über die 100-Tage-Linie springt. Diese ist ein beliebter Indikator für den mittelfristigen Trend.

