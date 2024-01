Barclays-Analyst Tim Long erwähnte in seiner jüngsten Analyse, dass die Einführung des iPhone 15 nicht den Erwartungen entsprochen habe. Er prognostiziert ebenfalls keine signifikante Verbesserung mit dem kommenden iPhone 16. Long merkte zudem an, dass er bei anderen Hardware-Produktkategorien von Apple keine starken Leistungen erwartet. Im Dienstleistungssektor rechnet er nicht mit einem Wachstum, das zehn Prozent übersteigt. In Anbetracht eines Jahres, in dem Apple die meisten Quartalsziele verfehlte, während die Aktie dennoch eine überdurchschnittliche Performance zeigte, prognostiziert Long eine bevorstehende Trendwende.

Die Marktkapitalisierung von Apple fiel gestern nun wieder deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von drei Billionen US-Dollar. Aktuell liegt der Börsenwert von Apple bei 2,89 Billionen US-Dollar.

Zu Beginn des Jahres zeigen sich Investoren im Tech-Sektor erneut skeptisch gegenüber der Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Es scheint, dass viele ihre Erwartungen an schnell fallende Leitzinsen anpassen und überdenken, ob der jüngste Aufschwung am Aktienmarkt möglicherweise zu optimistisch war.



Technologieaktien gehörten 2023 zu den großen Gewinnern an der Börse. Die Apple-Aktie legte innerhalb eines Jahres rund 44 Prozent zu. Der Nasdaq 100 legte im gleichen Zeitraum um mehr als 52 Prozent zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion