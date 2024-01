Die Anwälte der Großkanzlei Labaton Sucharow in New York sind von Elon Musks Fehlverhalten bezüglich der Informationspolitik über den Autopiloten überzeugt. Teslas Vorsprung beim autonomen Fahren würde laut Musk Milliarden an Software und Autoverkäufen sowie Einnahmen aus einer Flotte autonomer 'Robotaxis' generieren. Die Realität habe jedoch völlig anders ausgesehen. Die Anwälte schlussfolgern, dass Tesla-Autos nicht sicher selbst fahren können und Tesla nie kurz davorstand, echte autonome Fahrsysteme auf den Markt zu bringen. Musk habe den Aktienkurs durch diese an Betrug grenzende Aussagen aufgebläht. Zu diesen Problemen gesellen sich die deftigen KGVs und die wachsende Konkurrenz aus China. Aufgrund dieser Lage wird es Tesla schwer haben, realwirtschaftlich in den hohen Kurs „hineinzuwachsen“.

