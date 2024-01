Ziel ist es, Outdoor-Enthusiasten zu befähigen, ihre körperlichen Grenzen zu überwinden und sich in unerforschte Gebiete zu wagen.

LAS VEGAS, 3. Januar 2024 /PRNewswire/ -- In Erwartung der renommierten Consumer Electronics Show (CES) 2024 spricht Hypershell, ein von Y-Combinator China gefördertes Roboter-Startup, eine offene Einladung an Technikbegeisterte weltweit aus. Hypershell ist bereit, seine neuesten Produkte, Hypershell GoX und ProX, vom 9. bis 12. Januar an Stand 55253 in der Las Vegas Venetian Expo vorzustellen.