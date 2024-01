Der Bericht zeigt, dass für die Gen Z Performance und Ästhetik weiterhin wichtig sind, sie sich aber auch nach Berufseinstieg nach Gemeinschaft sehnt

SAN FRANCISCO, 3. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Strava, eine der führenden digitalen Communitys für mehr als 120 Millionen sportbegeisterte Menschen, hat heute den Bericht „Year In Sport: The Trend Report" veröffentlicht. Dabei stehen globale Trends unter sportlich aktiven Menschen der verschiedensten Generationen im Fokus. Es überrascht nicht, dass sich die Gewohnheiten und Routinen der Gen Z von denen anderer Generationen unterscheiden. Was den Sport angeht, lässt sich diese Altersklasse aber auch von anderen Dingen motivieren und hat andere Barrieren und Interessen.