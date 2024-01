AstraZeneca hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der gemeinsam mit Sanofi entwickelte Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in China für Kinder zugelassen wurde. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

Die beiden Pharmaunternehmen haben gemeinsam den RSV-Impfstoff Beyfortus für Säuglinge und Kleinkinder entwickelt, der bereits in der Europäischen Union und den USA zugelassen ist. Es wird erwartet, dass Beyfortus in der nächsten RSV-Saison 2024-2025 in China verfügbar sein wird, so der in London börsennotierte Arzneimittelhersteller in einer Mitteilung.