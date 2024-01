München (ots) -



- 80% der 2023 ausgeschiedenen weiblichen DAX 40-Vorstände waren drei Jahre oder

weniger im Amt, bei den Männern schieden nur 15% so früh wieder aus

- Frauenquote in DAX 40-Vorständen stagniert, nachdem gesetzliche Quote erfüllt

ist

- Frauen wieder vermehrt in typisch weiblich besetzten Vorstandsfunktionen wie

HR

- Diversität in DAX-Vorständen auf dem Rückzug



Die Bemühungen um mehr Diversität in den Vorständen der DAX 40-Unternehmen haben

2023 einen Rückschlag erlitten. Erstmals übertrifft die Zahl der ausscheidenden

Frauen die der Neubesetzungen (9 vs. 8). Eine Analyse der Vorstandsgremien durch

die Personalberatung Russell Reynolds Associates zeigt außerdem, dass Frauen

fünfmal häufiger als Männer innerhalb der ersten drei Jahre ihrer Amtszeit aus

DAX-Vorständen ausscheiden. Nachdem es in den Jahren 2021 und 2022 die

historisch größten Steigerungen beim Frauenanteil in DAX-Vorständen gab,

stagniert der Frauenanteil jetzt, nachdem das Zweite Führungspositionen-Gesetz

erfüllt ist, bei rund 23%.







Vorständen börsennotierter paritätisch mitbestimmter Unternehmen ab einer Größe

von vier Mitgliedern mindestens eine Frau im Vorstand vertreten sein muss. Das

Gesetz trat im August 2022 in Kraft. Im Halbjahr vor Inkrafttreten des Gesetzes

wurde ein Drittel (33%) aller neu zu besetzenden Vorstandsposten mit Frauen

besetzt; in den sechs Monaten nach Inkrafttreten waren es sogar fast zwei

Drittel (64%) aller DAX-Vorstandsposten, die an Frauen gingen. Im Jahr 2023 ist

der Anteil weiblicher Neubesetzungen jedoch wieder auf 22% zurückgegangen.



Wie die Studie offenlegt, gelingt es DAX-Unternehmen häufig nicht, Frauen

längerfristig in Vorstandspostionen zu halten: Bemerkenswerte 80% der 2023 aus

DAX-Vorständen ausgeschiedenen Frauen verließen nach drei Jahren oder weniger

ihren Vorstandsposten wieder, bei den Männern traf das nur auf 15% zu. Während

die Frauen maximal drei Jahre im Amt blieben, kamen die 2023 ausgeschiedenen

Männer auf eine durchschnittliche Amtszeit von fast acht Jahren (2,7 vs. 7,8

Jahre).



Die 2023 ausgeschiedenen weiblichen Vorstände waren im Schnitt sechs Jahre

jünger als die Männer; keine ist durch das Erreichen der Altersgrenze

ausgeschieden, bei den Männern spielte hingegen bei 35% der scheidenden

Vorstände das Alter eine Rolle. Nur ein Drittel der ausgeschiedenen weiblichen

Vorstände bekleidet nach ihrem Ausscheiden zum Stichtag 1. Januar 2024 wieder

einen Vorstandsposten.



"Wir beobachten in den Vorständen eine vergleichbare Entwicklung wie seinerzeit

in den Aufsichtsräten: Mit der Erfüllung der Quote findet der positive Trend ein Seite 2 ► Seite 1 von 2

