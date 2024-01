Ähnlich sehen das die Kollegen von Bank of America Securities . Sie heben hervor, dass die optimistische Einschätzung für Kupfer auf makroökonomischen Faktoren basiere. Zudem haben bei der COP28-Klimakonferenz mehr als 60 Länder einen Plan zur Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 unterstützt, was die Kupfernachfrage nach oben katapultieren werde.

Vor allem die grüne Energiewende und ein möglicher Rückgang des US-Dollars in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 werden die Kupferpreise in die Höhe treiben, schreiben die Analysten von BMI , einer Forschungseinheit von Fitch Solutions. Die Märkte rechnen mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln, den US-Dollar schwächen und Kupfer für ausländische Käufer attraktiver machen würden.

Citibank prognostiziert vor diesem Hintergrund eine Steigerung der Kupfernachfrage um 4,2 Millionen Tonnen bis 2030. Diese ambitionierten Pläne könnten die Kupferpreise bis 2025 auf 15.000 US-Dollar pro Tonne treiben, was über dem Rekordhoch von 10.730 US-Dollar pro Tonne im März 2023 liegt, schreiben die Analysten.

Die Unterbrechungen im Bergbau, wie die Einstellung der Produktion in der Kupfermine Cobre Panamá durch First Quantum Minerals, verstärken die Angebotskürzungen. Auch Anglo American plant, die Kupferproduktion in den Jahren 2024 und 2025 zu reduzieren, um Kosten zu senken.

Goldman Sachs erwartet für 2024 ein Defizit von über einer halben Million Tonnen Kupfer und prognostiziert, dass die Kupferpreise im Laufe dieses Jahres auf 10.000 US-Dollar pro Tonne und 2025 auch über 15.000 US-Dollar steigen könnten.

Die steigende wirtschaftliche Aktivität führt in der Regel zu erhöhter Nachfrage nach Kupfer, einem entscheidenden Element in Elektrogeräten, Industriemaschinen, Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energieinfrastrukturen.

Aufgrund von Versorgungsengpässen, steigender Nachfrage durch erneuerbare Energien und optimistischen Prognosen großer Finanzinstitute könnte Kupfer für die kommenden Jahre ein spannendes Thema für Investoren sein. Die wirtschaftliche Wiederbelebung und grüne Initiativen könnten die Kupfernachfrage dabei in die Höhe treiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

