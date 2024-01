Per E-Mail teilen

Wegen zahlreicher Störfälle in der Vergangenheit steht das AKW Temelin seit langem bei Umweltschützern in der Kritik. Sie zweifeln unter anderem an der Qualität der Schweißnähte im Reaktordruckbehälter. Der Betreiber CEZ und die tschechischen Behörden haben die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen./hei/DP/mis

TEMELIN (dpa-AFX) - Das grenznahe Atomkraftwerk Temelin in Tschechien hat eine unangekündigte Notfallübung abgehalten. Auf dem Betriebsgelände seien am Vormittag die Sirenen ertönt, sagte Kraftwerkssprecher Marek Svitak am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Von der Übung habe vorab nur ein enger Kreis von Mitarbeitern gewusst, um die Reaktion auf ein unerwartetes Ereignis möglichst realitätsnah proben zu können. Rund 1000 Anwohner des AKW wurden per SMS informiert.

