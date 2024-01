Singapur (ots/PRNewswire) - Der Zugang zu einer breiten Palette verifizierter

Zertifikate für erneuerbare Energien und Emissionsgutschriften wird die

Bemühungen der Region um eine Dekarbonisierung unterstützen



Angesichts der großen Nachfrage nach Zertifikaten für erneuerbare Energien

(RECs) und Emissionsgutschriften in Europa hat, GoNetZeroTM seine

Servicekapazitäten, wie z. B. seinen Marktplatz für grüne Zertifikate und seine

Plattform zur Verwaltung von Energieanlagen, auf den europäischen und britischen

Markt ausgeweitet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nach dem erfolgreichen Aufbau seiner Präsenz in Asien bietet der digitaleMarktplatz von GoNetZero(TM) einen zentralen Zugang zu verifizierten undhochwertigen RECs und Emissionsgutschriften, die in Europa und Großbritanniensehr gefragt sind. Die Umweltattribute umfassen verschiedene Technologien,Jahrgänge, Länder und Register und stammen aus dem Portfolio von Sembcorp anProjekten für erneuerbare Energien. GoNetZeroTM kuratiert auch andereUmweltattribute, einschließlich i-RECs, REGOs (Renewable Energy Guarantees ofOrigin), Non-Fossil Certificates (NFCs), J-Credits sowie natur- undtechnologiebasierte Emissionsgutschriften von seinem Netzwerk vertrauenswürdigerPartner, die alle anerkannten Zertifizierungsstandards entsprechen.Die Plattform von GoNetZero ermöglicht die Online-Verwaltung des gesamtenLebenszyklus von RECs - von der Ausgabe über den Handel und die Verwaltung bishin zur Stilllegung - und bietet damit eine optimierte End-to-End-Lösung. DiePlattform stützt sich auf die Blockchain-Technologie, die für mehr Transparenzsorgt und Probleme wie Doppelzählungen beseitigt. Auf der Basis von proprietärenintelligenten Tools und Dateneinblicken wird die Plattform fundierteEntscheidungen im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategien von Unternehmenermöglichen.GoNetZero(TM) ist der Geschäftsbereich für Kohlenstoffmanagement von SembcorpIndustries, einem führenden panasiatischen Unternehmen für erneuerbare Energien,das an der Börse von Singapur notiert ist.Soon Sze Meng, CEO von GoNetZero(TM), sagte: "GoNetZero(TM) spielt eine großeRolle bei der Lösung von Problemen der Zugänglichkeit und Transparenz, die dieBemühungen von Unternehmen um Netto-Null und Dekarbonisierung heute behindern.Unsere Lösungen sind für alle Unternehmen leicht zugänglich und skalierbar,unabhängig von ihrer Größe und ihren Fortschritten auf dem Weg zu einerkohlenstofffreien Wirtschaft, und unterstützen Unternehmen dabei, denKohlenstoffausstoß zu reduzieren."Informationen zu GoNetZero(TM)GoNetZeroTM ist eine globale Dekarbonisierungsplattform, die umfassende Lösungenanbietet, damit unsere Kunden ihre Netto-Null-Ziele erreichen können.