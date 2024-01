Singapur (ots/PRNewswire) - Zu den größten Herausforderungen gehören das

fehlende Wissen und Verständnis im Hinblick auf den besten Ansatz zur

Dekarbonisierung, fehlende Klarheit über Mess- und Berichterstattungsrahmen,

Schwierigkeiten bei der Erlangung von Haushaltsgenehmigungen sowie begrenzte

erschwingliche Optionen für erneuerbare Energien zum Ausgleich von

Kohlenstoffemissionen



GoNetZero(TM) hat heute die Ergebnisse einer Umfrage bekannt gegeben, die die

Dekarbonisierungsbestrebungen, die Herausforderungen bei

Nachhaltigkeitsinitiativen und die Maßnahmen zur Erreichung des Netto-Null-Ziels

von Unternehmen in Asien beleuchtet. Die Umfrage wurde mit Mitgliedern der

Amerikanischen Handelskammer in Singapur und der Europäischen Handelskammer in

Singapur durchgeführt, zu denen multinationale Unternehmen mit Niederlassungen

in Asien gehören.







bekannt gegeben, an dem GoNetZero(TM) teilnimmt. Sie spiegeln das Thema des

Festivals wider: wie Technologien wie künstliche Intelligenz dazu beitragen

können, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu beschleunigen.



Soon Sze Meng, CEO von GoNetZero(TM) sagte: "Die Ergebnisse der Umfrage bieten

eine einzigartige Perspektive auf die Fortschritte und Herausforderungen, mit

denen asiatische Unternehmen bei ihren Bemühungen zur Dekarbonisierung

konfrontiert sind. GoNetZero(TM) will Unternehmen dabei helfen, die Kluft

zwischen Bestreben und Handeln zu überbrücken - zwischen Engagement, Messung und

letztendlich klar gemessenen Maßnahmen zur Erreichung ihrer

Nachhaltigkeitsziele."



Die Kluft zwischen Bestreben und Handeln bei Netto-Null



Die befragten Unternehmen sind fest entschlossen, ihre Emissionen zu reduzieren,

sehen sich jedoch mit externen und internen Herausforderungen konfrontiert, die

zu einer Kluft zwischen ihrem Netto-Null-Bestreben und ihrem Handeln führen. 67

% haben sich Netto-Null-Ziele gesetzt, während die übrigen noch an ihren

Strategien arbeiten und in den nächsten 12 bis 18 Monaten keine konkreten

Maßnahmen ergreifen werden. Zu den Herausforderungen gehören:



- Unzureichendes Wissen über Schritte zur Dekarbonisierung (53 %);

- Schwierigkeiten bei der Erlangung von Haushaltsgenehmigungen für

Dekarbonisierungsinitiativen (42 %),

- Unzureichend klare Rahmenvorgaben für die Messung und Berichterstattung von

Kohlenstoffemissionen (36 %)

- Begrenzte erschwingliche Optionen für erneuerbare Energien zum Ausgleich von

Kohlenstoffemissionen (23 %)



Die Unternehmen wiesen auch darauf hin, dass die Kluft zwischen Bestreben und

