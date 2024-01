Die Hyundai Motor Group gehört zu den weltweit zehn größten Autokonzernen. Das Absatzziel für dieses Jahr wurde leicht herabgesetzt und liegt bei 7,44 Millionen Autos. Hyundai Motor will allein mehr als 4,24 Millionen Fahrzeuge verkaufen, Autos der Luxusmarke Genesis eingeschlossen.

SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Autohersteller Hyundai und die kleinere Schwester Kia haben im vergangenen Jahr erstmals seit 2019 wieder mehr als sieben Millionen Autos verkauft. Die weltweiten Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 6,6 Prozent auf 7,3 Millionen. Das geht aus den Zahlen hervor, die beide Unternehmen getrennt voneinander am Mittwoch vorlegten.

Im vergangenen Jahr kam Hyundai auf 4,22 Millionen verkaufte Autos. Das entsprach einem Anstieg um 6,9 Prozent. Zwar hätten sich steigenden Zinsen und die weltweite Inflation negativ auf die Markterwartungen in der Autoindustrie ausgewirkt, hieß es in einer Firmenmitteilung. Trotzdem habe das Unternehmen "einen deutlichen Anstieg auf den weltweiten Märkten registriert, besonders in (Süd)-Korea, Nordamerika, Europa und Indien".

Kia schraubte nach eigenen Angaben den Absatz im vergangenen Jahr auf die eigene Rekordmarke von 3,09 Millionen Autos. Südkoreas zweitgrößter Autobauer führte den Erfolg vor allem auf die stärkere Nachfrage nach SUV-Modellen zurück./dg/DP/mis

Die Hyundai Motor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +74,65 % und einem Kurs von 89,00USD gehandelt.