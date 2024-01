London (ots/PRNewswire) - Carbonaires Limited ("Carbonaires" oder das

"Unternehmen"), der Carbon-Asset-Manager mit Sitz in London, gab heute die

Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) mit der Republik

Nordmazedonien (MKD) bekannt, das eine bahnbrechende öffentlich-private

Partnerschaft (Public-Private Partnership, PPP) zur Entwicklung robuster

freiwilliger Kohlenstoffmärkte (Voluntary Carbon Markets, VCMs) im Land

vorsieht. Dieses richtungsweisende Abkommen markiert einen bedeutenden Schritt

im Umgang mit dem Klimawandel. Dies gilt nicht nur für MKD, sondern ist auch ein

potenzielles Modell für andere regionale und internationale Gerichtsbarkeiten.



Diese innovative PPP ist ein potenzieller Präzedenzfall auf globaler Ebene, der

ein neues Modell für die effektive Zusammenarbeit zwischen Regierungen und

privaten Unternehmen bei der Entwicklung robuster VCMs aufzeigt. Die über ein

Jahr andauernden Verhandlungen, die zu diesem bahnbrechenden Abkommen führten,

wurden von Herrn Eser Cevahir, Vorstandsmitglied der Cevahir Holding und

Honorarkonsul von Nordmazedonien in der Türkei, unterstützt.







Regeln und Vorschriften für VCMs im Land zusammenzuarbeiten. Das Abkommen

konzentriert sich auf zwei Hauptziele:



- Die Entwicklung eines starken regulatorischen Rahmenwerks für VCMs: Die beiden

Parteien werden zusammenarbeiten, um die bestehenden rechtlichen

Rahmenbedingungen für VCMs zu analysieren und zu stärken. Dabei werden sie auf

den nationalen Rechtsvorschriften und Strategien im Bereich Klimawandel

aufbauen. Dies wird eine größere Transparenz und eine Angleichung an

internationale Best Practices gewährleisten sowie höchste Integritätsstandards

für die eigenen VCMs des Landes setzen.

- Implementieren eines Projekts: Die Partnerschaft wird die Implementierung

eines hochintegrierten VCM-Projekts in MKD überwachen. Das in Absprache mit

der Regierung ausgewählte Projekt kann Initiativen zur Abscheidung von

Kohlenstoff aus der Luft umfassen, wie zum Beispiel Aufforstung,

Biokohleproduktion oder verbesserte Gesteinsverwitterung. Das Ziel ist dabei

stets die Generierung hochwertiger, hochintegrierter

Kohlenstoffkompensationen.



Die Entwicklung von VCMs bietet eine Reihe von Vorteilen für MKD. Dadurch werden

nicht nur inländische Umweltschutzmaßnahmen vorangetrieben, sondern es wird auch

ein Modell für Best Practices für andere Nationen geschaffen und eine regionale

Führungsrolle demonstriert. Die Weiterentwicklung der VCMs zeigt das Engagement

Die Weiterentwicklung der VCMs zeigt das Engagement
von MKD für das Erreichen der Kohlenstoffneutralität und wird dazu beitragen,

