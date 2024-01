Seite 2 ► Seite 1 von 2

Landshut (ots) - Digitale Prozesse sollen für Effizienz, Wettbewerbsvorteile undhöhere Umsätze sorgen - doch häufig verursachen sie bei ihrer Einführungungeahnte Probleme. Christian Bäcker ist Geschäftsführer der Proven-Impact GmbH,die Unternehmen dabei hilft, Digitalisierungsprojekte zurück auf den richtigenWeg zu bringen. Wir haben uns bei ihm erkundigt, wie er seine Kunden aufErfolgskurs bringt.Wenn in einem Unternehmen beschlossen wurde, eine neueDigitalisierungsinitiative einzuführen, der es den Kunden und vor allem auch deneigenen Mitarbeitern einfacher machen soll, ist die Anfangseuphorie groß. Eswird ein Projektteam zusammengestellt, das kurz darauf einen Softwareherstellerund einen Implementierungspartner präsentiert, die Workshops abhalten undDokumente erstellen, sodass alle zuversichtlich in die Umsetzungsphase gehen.Nach einigen Monaten wird allerdings klar, dass sich die Erwartungen nichterfüllen, wobei schwer zu bestimmen ist, wo das Problem liegt. "In solchenFällen haben wir es meist mit einem Problemkomplex zu tun, der die Verzögerungoder das Scheitern eines Projekts verursacht", sagt Christian Bäcker,Geschäftsführer der Proven-Impact GmbH. "Da gibt es sehr viel Meinung, aber eineschlechte Kommunikation. Es wird eine Menge Geld in die Hand genommen, dochvergessen, die Mitarbeiter mitzunehmen.""Eine digitale Transformation lässt sich nun einmal nicht von der Stange kaufen.Alle Beteiligten bewegen sich daher zwangsläufig auf einem für sie unbekanntenTerrain", fährt der Unternehmer fort. "Als Lösung des Dilemmas hat sich dasHinzuziehen einer weiteren Partei bewährt, die mit ihrem Wissen den Überblickbewahrt und die Teile des Puzzles zusammensetzt." Christian Bäcker kann auf mehrals 17 Jahre Erfahrung in der Beratung zu Prozessoptimierung undCustomer-Relationship-Management verweisen. Er hat Business-to-Business-Prozessefür nahezu alle Branchen restrukturiert - ob Marketing, Sales oder Service. Mitdem Expertenteam der Proven-Impact GmbH begleitet er Unternehmen in allenAspekten der digitalen Transformation von kundenbezogenen Prozessen. Dabeiversteht sich die Proven-Impact GmbH als Katalysator, der das Potenzial derUnternehmen zur Entfaltung bringt.Das Team der Proven-Impact GmbH als Problemlöser"Heutige genutzte Methoden digitaler Prozesse leiden häufig unter Ineffizienz,Kommunikationslücken und mangelnder Transparenz", so Christian Bäcker. "Unsererklärtes Ziel ist es, die Projekte unserer Kunden von Beginn an professionellaufzustellen. Wichtig dabei ist, auch das Team einzubeziehen, umsicherzustellen, dass alle Beteiligten aktiv und engagiert sind. Schließlich ist