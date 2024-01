Waldkraiburg (ots) - Photovoltaik ist im Trend - entscheidend dabei ist

allerdings, auf den richtigen Partner zu setzen. David Hommel und Laura Wörnle

betreiben mit Hommel-Elektrotechnik einen Fachbetrieb, der seinen Schwerpunkt

auf erneuerbare Energien legt und Eigenheime in Süddeutschland mit PV-Anlagen

und Wallboxen ausstattet. Wir haben uns bei ihnen erkundigt, worauf Hausbesitzer

bei der Auftragsvergabe achten müssen.



Das Interesse für erneuerbare Energien hat in den letzten Jahren enorm

zugenommen. Umso wichtiger werden in diesem Zusammenhang auch

Photovoltaik-Anlagen. Doch um ein Ergebnis zu erhalten, das vom Service bis zur

Anlage überzeugt, braucht es den richtigen Partner. "Das Thema Photovoltaik muss

nicht kompliziert sein. Wer hier allerdings voreilig handelt und sich von

unseriösen Angeboten locken lässt, wird schon bald das Nachsehen haben", betont

David Hommel, Geschäftsinhaber von Hommel Elektrotechnik.







Handwerksbetriebe, die auch im Bereich der Photovoltaik Großartiges leisten",

ergänzt seine Geschäftspartnerin Laura Wörnle. "Statt auf den erstbesten

Anbieter zu setzen, sollte daher unbedingt ein Fachbetrieb Elektrotechnik

konsultiert werden." Einen solchen bieten die beiden Unternehmer auch mit

Hommel-Elektrotechnik. Während Elektrotechnikmeister David Hommel für den

fachlichen Teil verantwortlich ist, übernimmt Laura Wörnle die administrativen

Aufgaben und hält den Kontakt zu den Kunden. Als Fachbetrieb steht

Hommel-Elektrotechnik für sämtliche Arbeiten um Elektro-, Netzwerk- und

Sicherheitstechnik zur Verfügung - der Schwerpunkt liegt aber auf den

PV-Anlagen: von der Beratung über die Planung bis zur Installation. Das

Unternehmen sitzt in Waldkraiburg und arbeitet im Umkreis von etwa 150

Kilometern, um die Energiewende voranzubringen und Eigenheimbesitzer vom

Strompreis unabhängig zu machen.



So läuft Planung und Installation einer PV-Anlage bei Hommel-Elektrotechnik ab



Im Bereich Photovoltaik sehen wir immer wieder Firmen, die mit schönen Bildern

werben und große Versprechungen machen - alles scheint sehr einfach zu sein.

"Kompliziert sollte es für den Kunden nicht werden, doch eine wirtschaftlich

sinnvolle PV-Anlage muss individuell geplant werden", erklärt David Hommel. "Wir

können online ein grundlegendes Angebot abgeben, damit der Hausbesitzer sieht,

was für ihn möglich ist, aber dann geht es in die Detailplanung: Was genau wird

mit welchem Budget gemacht und was kommt am Ende dabei heraus? Wir leisten eine

umfangreiche und verständliche Beratung, die auch eine Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir sind in Deutschland zu Recht stolz auf das Können unsererHandwerksbetriebe, die auch im Bereich der Photovoltaik Großartiges leisten",ergänzt seine Geschäftspartnerin Laura Wörnle. "Statt auf den erstbestenAnbieter zu setzen, sollte daher unbedingt ein Fachbetrieb Elektrotechnikkonsultiert werden." Einen solchen bieten die beiden Unternehmer auch mitHommel-Elektrotechnik. Während Elektrotechnikmeister David Hommel für denfachlichen Teil verantwortlich ist, übernimmt Laura Wörnle die administrativenAufgaben und hält den Kontakt zu den Kunden. Als Fachbetrieb stehtHommel-Elektrotechnik für sämtliche Arbeiten um Elektro-, Netzwerk- undSicherheitstechnik zur Verfügung - der Schwerpunkt liegt aber auf denPV-Anlagen: von der Beratung über die Planung bis zur Installation. DasUnternehmen sitzt in Waldkraiburg und arbeitet im Umkreis von etwa 150Kilometern, um die Energiewende voranzubringen und Eigenheimbesitzer vomStrompreis unabhängig zu machen.So läuft Planung und Installation einer PV-Anlage bei Hommel-Elektrotechnik abIm Bereich Photovoltaik sehen wir immer wieder Firmen, die mit schönen Bildernwerben und große Versprechungen machen - alles scheint sehr einfach zu sein."Kompliziert sollte es für den Kunden nicht werden, doch eine wirtschaftlichsinnvolle PV-Anlage muss individuell geplant werden", erklärt David Hommel. "Wirkönnen online ein grundlegendes Angebot abgeben, damit der Hausbesitzer sieht,was für ihn möglich ist, aber dann geht es in die Detailplanung: Was genau wirdmit welchem Budget gemacht und was kommt am Ende dabei heraus? Wir leisten eineumfangreiche und verständliche Beratung, die auch eine