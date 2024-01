Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das EU-India Innocenter

(https://euindiainnocenter.eu/) , ein Programm, das sich für führende

europäische Tech-Startups auf dem indischen Markt einsetzt, feiert drei

erfolgreiche Jahre und markiert damit den Höhepunkt der EU-Finanzierung im

Rahmen von Horizont 2020. Das Projekt startete am 1. Januar 2021 und förderte

erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen mehr als 300 europäischen und indischen

Unternehmen. Mehr als fünfzehn Start-ups erzielten bedeutende Fortschritte bei

der Erschließung des indischen Marktes in den Bereichen grüne Technologien,

Gesundheitstechnologien, Logistik, aufstrebende Technologien und

Unternehmenstechnologien.



Die neun führenden Unternehmen - Cast AI, Skinive, Proglove, envoPAP, Volektra,

Spendbase, TwentyOne Skills, Foliomax und Kriba (früher bekannt als Newborn

Solutions) - haben zur lokalen Wirtschaft beigetragen, indem sie Talente

einstellten, Geldmittel beschafften, Einnahmen erzielten und wertvolle

Partnerschaften mit indischen privaten und staatlichen Organisationen eingingen.





Skinvine, ein KI-Assistent für die Dermatologie, hat in Indien eine Nutzerbasisvon 100.000 Personen erreicht und seinen Genauigkeitsbericht im Indian Journalof Dermatology veröffentlicht.Während der 8. Kohorte im November 2023 beherbergte das Programm neben demindischen Startup-Ökosystem sechs hochwirksame europäische Startups, mehr als 20EU-Investoren und Regierungsstellen und kündigte eine Erweiterung derMarkteintrittsdienste für indische Startups an, die den EU-Markt erkundenmöchten.S.E. Hervé Delphin, Botschafter der Delegation der Europäischen Union in Indien,beglückwünschte das EU-India Innocenter zur Unterstützung europäischerStart-up-Unternehmen beim Eintritt in den indischen Markt: "Start-ups sind derPuls einer jeden Wirtschaft und beschleunigen Innovation und nachhaltigeEntwicklung. Wir freuen uns, dass dieses von der EU finanzierte F&I-Projekt dazubeigetragen hat, das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen der EU und demindischen Startup-Ökosystem freizusetzen, was hoffentlich zu einer Wertschöpfungfür beide Volkswirtschaften und Bürger führen wird." Er fügte hinzu: "DasProgramm, das indischen Start-ups den Markteintritt erleichtert, wird dieZusammenarbeit zwischen der EU und Indien weiter beschleunigen und diestrategische Partnerschaft zwischen der EU und Indien insgesamt vertiefen."Cristina Russo, Direktorin für globale und internationale Zusammenarbeit bei derEuropäischen Kommission, erkannte die wichtige Rolle von Startups bei derBewältigung der technologischen Herausforderungen des Handels-Nexus an undsagte: "Wir loben die Arbeit des EU-India Innovation Center für sein gründlichesProgramm, das so reife und unterschiedliche Interessenvertreter aus der EU undIndien zusammenbringt. Wir begrüßen auch die Initiative des Programms, dieindische Start-ups bei der Erschließung des europäischen Marktes unterstützt.Sie steht im Einklang mit den Zielen des kürzlich gegründeten Handels- undTechnologierates zwischen der EU und Indien."Varun Mallapragada und Rodrigo Olmeda, Programmpartner, bedankten sich mit denWorten: "Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten für ihre engagierteUnterstützung. Ein besonderer Dank geht an die Europäische Union, die an unsereVision geglaubt hat, und an die indischen Regierungsorganisationen, die zumErfolg des Programms beigetragen haben. Wir freuen uns auf den vor uns liegendenWeg der Förderung von Kooperationen und Innovationen zwischen den dynamischenStartup-Ökosystemen in Europa und Indien."Mit mehr als 160 aktiv teilnehmenden Start-ups nach der Validierung von 473bewerteten Unternehmen weist das Programm eine bemerkenswerteZufriedenheitsquote von 93,77 % auf. Das Programm setzt sich weiterhin für dieVernetzung von Start-ups, die Schaffung von Möglichkeiten und die Stärkung derBeziehungen zwischen Indien und Europa durch Innovation ein.Dem Konsortiumgehören sechs Unternehmen an: Mantra Launchspace, 91springboard, Civitta, GermanEntrepreneurship, Dutch Basecamp und uGlobally.Medienkontakt :mailto:hello@euindiainnocenter.euVideo - https://www.youtube.com/watch?v=K25wd5LnNJ0View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eu-india-innocenter-feiert-3-jahrigen-erfolg-15-start-ups-gedeihen-auf-dem-indischen-markt-302024793.htmlPressekontakt:Ridhima Bhasin,+91 97170 09947Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173012/5684197OTS: EU-India Innocenter