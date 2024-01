Hünxe (ots) - Seit mehreren Jahren schon beschäftigen Unternehmen wieder

vermehrt Außendienstmitarbeiter im Haustürvertrieb - die Nachfrage nach

Vertriebstalenten steigt also. Daniel Aram bietet als Gründer und

Geschäftsführer von D.A. Direktvertrieb auch Quereinsteigern eine Chance, ihr

Potenzial als Door-to-Door-Verkäufer zu verwirklichen, Privatkunden einen

Mehrwert zu bescheren und gleichzeitig Karriere zu machen. Hier erfahren Sie,

wie eine professionelle Ausbildung vom Quereinsteiger zum Vertriebsmitarbeiter

bei D.A. Direktvertrieb abläuft.



Seit Beginn der Corona-Pandemie haben viele Menschen damit begonnen, ihre

beruflichen Perspektiven aus einem neuen Winkel zu betrachten. Dabei stellten

manche fest, dass ihre aktuelle Karriere nur noch in einer Sackgasse endet - der

Drang, endlich selbstbestimmt zu arbeiten und echte Erfolge im Beruf verzeichnen

zu können, wird dadurch stärker. Der Direktvertrieb bietet genau diese Chancen.

"Wer als Außendienstmitarbeiter erfolgreich ist, kann schon nach kürzester Zeit

sehr gut vom Verkaufen leben und verdient oft sogar mehr als in seiner

vorherigen Anstellung", sagt Daniel Aram, Geschäftsführer von D.A.

Direktvertrieb.







Fuß zu fassen und schnell Karriere zu machen - solange man professionell darauf

vorbereitet wird und den nötigen Ehrgeiz besitzt", so der Experte weiter. Er

selbst ist seit 2012 im Door-to-Door-Vertrieb tätig. Mit dem D.A. Direktvertrieb

gibt er seine Erfahrungen auch an andere Menschen weiter, die in der Branche Fuß

fassen wollen. Hierzu gibt er ihnen das nötige Wissen an die Hand und steht

ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auch Quereinsteigern bietet er gern eine Chance

- mit bewährten Systemen und Strukturen schafft er es, sie schnell auf Flughöhe

zu bringen, sodass diese erstaunliche Ergebnisse einfahren.



Daniel Aram: "Fast jeder kann erfolgreich verkaufen lernen!"



Schon seit der Gründung von D.A. Direktvertrieb setzt Daniel Aram darauf, all

seine Mitarbeiter fachlich wie auch personell möglichst umfassend für ihre

Tätigkeit auszubilden. "Wir haben schon früh feststellen können, welchen

Mehrwert eine hochwertige Ausbildung uns, dem Kunden und vor allem unseren

Außendienstmitarbeitern bietet", erklärt der Vertriebs-Experte. "Nahezu jeder

kann im Vertrieb erfolgreich werden, wenn er nur Einsatzbereitschaft mitbringt

und sich konsequent die nötigen Soft Skills aneignet." Zu Letzteren zählen laut

Daniel Aram neben der Einwandbehandlung auch ein selbstbewusstes Auftreten sowie

die richtigen Verkaufstaktiken. Mit D.A. Direktvertrieb hat er es sich daher zur

Mission gemacht, seinen Vertriebsmitarbeitern diese Eigenschaften zu vermitteln Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Auch für Quereinsteiger stehen die Chancen heute sehr gut, im HaustürvertriebFuß zu fassen und schnell Karriere zu machen - solange man professionell daraufvorbereitet wird und den nötigen Ehrgeiz besitzt", so der Experte weiter. Erselbst ist seit 2012 im Door-to-Door-Vertrieb tätig. Mit dem D.A. Direktvertriebgibt er seine Erfahrungen auch an andere Menschen weiter, die in der Branche Fußfassen wollen. Hierzu gibt er ihnen das nötige Wissen an die Hand und stehtihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auch Quereinsteigern bietet er gern eine Chance- mit bewährten Systemen und Strukturen schafft er es, sie schnell auf Flughöhezu bringen, sodass diese erstaunliche Ergebnisse einfahren.Daniel Aram: "Fast jeder kann erfolgreich verkaufen lernen!"Schon seit der Gründung von D.A. Direktvertrieb setzt Daniel Aram darauf, allseine Mitarbeiter fachlich wie auch personell möglichst umfassend für ihreTätigkeit auszubilden. "Wir haben schon früh feststellen können, welchenMehrwert eine hochwertige Ausbildung uns, dem Kunden und vor allem unserenAußendienstmitarbeitern bietet", erklärt der Vertriebs-Experte. "Nahezu jederkann im Vertrieb erfolgreich werden, wenn er nur Einsatzbereitschaft mitbringtund sich konsequent die nötigen Soft Skills aneignet." Zu Letzteren zählen lautDaniel Aram neben der Einwandbehandlung auch ein selbstbewusstes Auftreten sowiedie richtigen Verkaufstaktiken. Mit D.A. Direktvertrieb hat er es sich daher zurMission gemacht, seinen Vertriebsmitarbeitern diese Eigenschaften zu vermitteln