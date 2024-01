Schwarzach (ots) - Wer seine Firma verkaufen will, kommt zwangsläufig zu der

Frage, wie man den tatsächlichen Wert seines Unternehmens bestimmen kann, ohne

dabei von seinen persönlichen Gefühlen beeinflusst zu werden. Hinzu kommt die

Dynamik des Marktes, die es erschwert, einen stabilen und gerechtfertigten

Verkaufspreis zu finden.



Bei der Unternehmensbewertung geht es dabei nicht nur um Zahlen, sondern um eine

realistische Einschätzung der Marktstellung, des Potenzials und der Risiken. Ein

realistischer Verkaufspreis reflektiert nicht nur den finanziellen Wert, sondern

berücksichtigt auch die Zukunftsaussichten und die Stärken des Unternehmens. Wie

man einen realistischen Preis für seine Firma findet, wird im folgenden Artikel

beleuchtet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Erfolgreicher Unternehmensverkauf erfordert emotionale DistanzDie Unternehmensbewertung hat einen nachhaltigen Einfluss auf den Erfolg derBemühungen um einen Käufer und sollte daher nie aus einer sentimentalenPerspektive heraus erfolgen. Setzt der Eigentümer den Verkaufspreis zu hoch an,schreckt er damit potenzielle Käufer ab - diese haben schließlich keineemotionale Bindung zur Firma und damit auch kein Verständnis für ihren ideellenWert. Sie schätzen den Wert eines Unternehmens daher in der Regel niedriger einals jemand, der viele Jahre damit verbracht hat, es aufzubauen.Zunächst gilt es daher, einen objektiven Blickwinkel zu gewinnen, der sichdanach richtet, wie das Geschäftsmodell des Unternehmens aufgebaut ist undwelche Werte dazugehören. So muss ein Dienstleistungsunternehmen unter Umständenanders bewertet werden als ein Produktions- oder Handelsunternehmen, währendauch Betriebsvermögen wie Immobilien und Kapitalanlagen in die Bewertungeinfließen muss. Grundsätzlich kommen dafür drei verschiedeneBewertungsverfahren infrage:1. SubstanzwertverfahrenBei hohem Anlagevermögen bietet sich besonders das sogenannteSubstanzwertverfahren als Bewertungsgrundlage an. Besitzt das Unternehmen ingroßem Maße Immobilien, Grundstücke und Maschinen oder einen großen Fuhrpark,muss der Wert dieser Vermögensgegenstände ermittelt werden.Dabei reicht es jedoch nicht aus, den Kaufpreis als Berechnungsgrundlageheranzuziehen. Vielmehr muss der aktuelle Wert möglichst genau festgestelltwerden. Beispielsweise verlieren Fahrzeuge jährlich mehrere Prozent ihresursprünglichen Werts, während Immobilien und Grundstücke in der Regel mehr wertsind als zum Zeitpunkt des Kaufs.2. Kapitalwertorientiertes VerfahrenGleichzeitig stellt der Unternehmenskauf für den Käufer eine Investition dar -