Potsdam (ots) - Von gezielten Marketingansätzen bis zu kundenorientierten

Produktverbesserungen - für Technologie-Start-ups und -KMUs gehört das Streben

nach Wachstum und Umsatzsteigerung zum Tagesgeschäft. Doch wie können

insbesondere Tec-Unternehmen ihren Umsatz wirklich verdoppeln?



Es geht dabei nicht nur darum, ein großartiges Produkt zu haben, sondern auch

darum, wie man es positioniert und vermarktet. Eine kluge Strategie kann den

Unterschied zwischen Durchschnitt und außergewöhnlich ausmachen. Die folgenden 5

Punkte können Tec-Unternehmen helfen, ihre Kunden zu überzeugen.





Alle Marketing-Maßnahmen auf die Zielgruppe abstimmenIn der hart umkämpften Welt der Tec-Unternehmen ist es entscheidend, dieEinzigartigkeit des eigenen Geschäfts zu betonen und auch bei Marketingmaßnahmenden Schwerpunkt darauf zu setzen. Wichtig ist hierbei vor allem einestrategische Platzierung. Für den Erfolg eines Produktes ist es unerlässlich,dass die potenziellen Interessenten - also die Zielgruppe - darüber informiertwerden. Dazu sollte man im Vorfeld analysieren, wo sich die Zielgruppe überhauptaufhält. Auf diesen Kanälen sollten dann gezielt Marketingmaßnahmen platziertwerden. Anders ausgedrückt: Wenn die Zielgruppe aus Handwerkern besteht, läufteine Werbeaktion auf LinkedIn großteils ins Leere, da die Zielgruppe dort wenigvertreten ist.Individualität gegenüber der Konkurrenz zeigenEine weitere wichtige Maßnahme ist die Abgrenzung des eigenen Unternehmens vonder Konkurrenz. Unter Start-ups und KMUs ist es sehr beliebt, sich über Erfolgeund Rückschläge auszutauschen, schließlich sitzen alle in einem ähnlichen Boot.Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden, allerdings sollten erfolgreicheStrategien nicht völlig identisch übernommen werden. In diesem Fall wirdlediglich eine Kopie erzeugt, die meisten Kunden bevorzugen in allen Belangenjedoch das Original. Durch Anpassungen auf die eigene Zielgruppe oder das eigeneUnternehmen können Start-ups und KMUs vom Erfolgsrezept anderer Unternehmenprofitieren und trotzdem ihre Individualität betonen.Die Bedürfnisse der Kunden berücksichtigenDie Neukundengewinnung ist eine wichtige Aufgabe für alle Start-ups und KMUs.Mindestens genauso wichtig ist jedoch das Halten der Bestandskunden. Um das zubewerkstelligen, sollte regelmäßig Feedback eingeholt werden, in dem die Kundennach ihrer Zufriedenheit gefragt werden. In diesem Zusammenhang kann man ihnenauch die Möglichkeit einräumen, Verbesserungsvorschläge und Wünsche zu äußern.So treten die Bedürfnisse deutlich hervor und können bei Modifizierungen desProdukts berücksichtigt werden. Denkbar ist zum Beispiel die Integration neuer