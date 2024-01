Hannover (ots) -



- Die größten Lebensträume der Menschen: an erster Stelle Gesundheit (44 %);

danach fast gleichauf die eigenen vier Wände (24 %) und die Partnerschaft fürs

Leben (23 %).

- Unterschiedliche Schwerpunkte bei der Finanzberatung: Frauen setzen auf

Altersvorsorge (42 %), Männer auf Investments (35 %).

- Der Traum vom Eigenheim: Vor allem junge Erwachsene (58 %) interessieren sich

für eine professionelle Finanzberatung.

- Vorsorge für den Nachwuchs: Eltern sparen überwiegend noch auf dem Girokonto

(20 %).

- Jede vierte Person hat neben der gesetzlichen Rente keine zusätzliche

Einkommensquelle für den Ruhestand.



Die Weltreise vor dem Berufseinstieg, das Eigenheim oder eine Familie gründen?

Die Ziele und Träume der Menschen in Deutschland sind individuell und oftmals

von der jeweiligen Lebensphase geprägt. Welcher Lebenstraum in Erfüllung geht,

hängt auch davon ab, wie Menschen vorgesorgt haben. In einer repräsentativen

Studie hat das Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select deshalb untersucht,

wie sich die Menschen in Deutschland in verschiedenen Lebensphasen absichern

möchten. Dabei hat die Untersuchung ergeben, dass die persönliche

Finanzsituation nur selten an eine neue Lebensphase angepasst wird.







die Partnerschaft fürs Leben



In der Rangliste der größten Lebensträume steht der Traum vom Eigenheim mit 24 %

(2022: 25 %) praktisch gleich auf mit dem Wunsch nach einer Lebenspartnerin bzw.

einem Lebenspartner (23 %; 2022: 28 %). Somit landet das Eigenheim unter den

"Top Fünf" der Lebensträume. Die Spitzenpositionen belegen die physische und

psychische Gesundheit (44 %; 2022: 42 %), die Möglichkeit zu reisen (36 %; 2022:

36 %) sowie finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit (34 %; 2022: 35 %).



Trotz gestiegener Baukosten und Zinsen bleiben

besonders interessant. Der Wunsch nach Wohneigentum motiviert vor allem junge

Erwachsene dazu, eine professionelle Finanzberatung in Anspruch zu nehmen. Mehr

als die Hälfte der Teilnehmenden zwischen 18 und 34 Jahren (58 %) geben diesen

Grund an. Über alle Altersgruppen hinweg betrachtet, ist dieser Aspekt jedoch

nur für 19 % relevant. "Immobilien stellen in der Regel langfristige

Investitionen dar, die eine sorgfältige finanzielle Planung erfordern. Eine

professionelle Finanzberatung kann den Kaufprozess erleichtern und dazu

beitragen, Risiken zu minimieren. Durch die Auswahl einer bedarfsgerechten

Lösung können insbesondere junge Erwachsene ihre finanzielle Stabilität aufbauen Seite 2 ► Seite 1 von 3

