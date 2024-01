CALGARY, ALBERTA, den 3. Januar 2024 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen in der späten klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt die Einreichung einer neuen Patentanmeldung für die Behandlung chronischer Nierenerkrankungen („CKD“) bekannt. Mit diesem Patent sollen neue Entdeckungen und Strategien für die Behandlung von Personen mit unterschiedlicher Einschränkung der Nierenfunktion im Rahmen einer CKD geschützt werden. Vor allem beschreibt dieses Patent mit dem Titel „Oral and Sublingual Formulations of Xanthine Oxidase Inhibitors and Methods of Treating Disease“ (Orale und sublinguale Formulierungen von Xanthinoxidasehemmern und Methoden der Krankheitsbehandlung) neue Formulierungen und Methoden für eine sicherere und wirksamere Anwendung von Xanthinoxidasehemmern (XOI) bei CKD, insbesondere bei der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD), bei diabetischer Nephropathie (DN), IgA-Nephropathie, Lupusnephritis und fokaler segmentaler Glomerulosklerose.