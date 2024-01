Per E-Mail teilen

Ein Experte merkte zu dem möglichen Deal mit Airbus an, dass der Markt einen Verkauf der BDS-Sparte wohl zunächst begrüßt habe, aus Furcht, dass ansonsten eine massiv verwässernde Kapitalerhöhung drohe. Der genannte Preis aber sei "nicht wirklich attraktiv". Es gebe zudem weiterhin Sorgen vor einer Kapitalerhöhung.

Airbus will sich mit einem Milliardenbetrag die Cybersicherheits- und Datensparte BDS von Atos sichern und bewertet das Geschäft rund um Big Data und Security laut Atos mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro inklusive Schulden. Atos hat eigenen Angaben zufolge zudem ein weiteres nicht bindendes Gebot erhalten, das sich aber nur auf Teile des BDS-Geschäfts bezieht. Vorrangig verhandeln will das Unternehmen daher mit dem Airbus.

PARIS (dpa-AFX) - Ein möglicher Deal mit dem Flugzeugbauer Airbus hat den Aktien der kriselnden Atos am Mittwoch nur kurzfristig Auftrieb gegeben. Nach zunächst deutlichen Kursgewinnen an der Pariser Börse drehten die Papiere des IT-Dienstleisters in die Verlustzone. Sie büßten zuletzt 5,9 Prozent auf 6,58 Euro ein. Airbus gaben zugleich im EuroStoxx 50 um 2,0 Prozent auf 138,48 Euro nach.

