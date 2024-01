NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" belassen. Der Preis für eine Übernahme der Cybersicherheits- und Datensparte (BDS) von Atos könnte am Ende bei 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro liegen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die genannte Bewertung von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro dürfte steigen, falls weitere Interessenten auftauchten. Laut einem Medienbericht habe Thales in den vergangenen Wochen einige Überlegungen dazu angestellt. Daher könnte es sich bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern um den zweiten Interessenten handeln, der ein weiteres, aber nicht bindendes Gebot und nur für Teile des BDS-Geschäfts abgegeben habe./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 02:25 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 02:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 138,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m