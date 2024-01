Zum Jahresende lieferte der auf Batteriewechsel spezialisierte E-Autobauer 18.102 Fahrzeuge und damit 14 Prozent mehr als noch im November aus. Über das Gesamtjahr hinweg verkaufte Nio 160.038 Fahrzeuge, womit sich der Konzern um knapp 31 Prozent gegenüber 2022 steigern konnte.

In seiner noch jungen Historie, 2016 stellte Nio mit dem EP9 das erste Fahrzeugmodell vor, hat das Unternehmen insgesamt knapp 450.000 Fahrzeuge verkauft - das schafft Tesla inzwischen in einem Quartal.

... die fehlende Profitabilität gibt aber weiter zu denken

Die Nase vorne hat Tesla allerdings auch bei der Profitabilität. Während der inzwischen in Texas beheimatete Fahrzeugbauer auf eine Bruttomarge von rund 20 Prozent kommt, muss sich Nio mit einer Marge von 4,5 Prozent begnügen, unter dem Strich verliert das Unternehmen pro verkauftem Fahrzeug noch Geld.

Das sorgte vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2023 wiederholt für Liquiditätssorgen. Zwar sitzt Nio noch auf Reserven in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar, im vergangenen Geschäftsjahr vergrößerte sich der Gesamtverlust nach einem Betriebsergebnis von -1,57 Milliarden US-Dollar in 2021 auf -2,1 Milliarden US-Dollar, damit könnte dem Unternehmen ohne Kapitalmaßnahmen schon in zwei bis drei Jahren das Geld ausgehen.

Kurzfristige Rallye bereits wieder verpufft

Für einen kurzfristigen Rallyeschub sorgte Mitte Dezember der zwei Milliarden US-Dollar schwere Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft aus Abu Dhabi. Dieser Kurssprung ist mit den Verlusten in Höhe von sieben Prozent am gestrigen Handelstag aber bereits wieder zunichte gemacht.

In einem für chinesische Basiswerte überaus schwachen Umfeld konnten die eigentlich zufriedenstellenden Auslieferungszahlen nicht überzeugen.

Angesichts der disparaten Kursentwicklung ist Vorsicht geboten. Einerseits ist der im November gestartete, kurzfristige Aufwärtstrend und damit die Chance, mittelfristig in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei rund 16 US-Dollar anzusteigen, noch intakt.

Andererseits droht die Aktie für Kurse unterhalb des Supports bei acht US-Dollar die konstruktive Bodenbildung im Herbst aufzugeben. Hier drängt sich aktuell kein Einstieg auf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion