Einen zwischen Anfang 2018 und Mai 2023 etablierten Abwärtstrend hat Continental bereits hinter sich gelassen, kam aber trotz eines gültigen Kaufsignals zuletzt nicht in Schwung und musste noch einmal gegen Jahresende 2023 auf rund 60,00 Euro zurücksetzen. Doch die Erholung der Märkte in den letzten Wochen konnte auch Continental auf die Beine helfen und führte das Papier geradewegs an die Triggermarke und gleichzeitig Nackenlinie einer inversen SKS-Formation bestehend seit Anfang 2022 heran. Jetzt gilt es einen Kurssprung darüber zu schaffen, damit weiteres Kapital in die Aktie fließen kann.

Nur nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 79,25 Euro dürfte die Annahme einer positiven Auflösung der inversen SKS-Formation seit Anfang 2020 untermauern und würden in einem ersten Schritt Kurspotenzial an 83,52 und darüber 89,80 Euro freisetzen können. Mittelfristig könnte sogar der dreistellige Bereich um 100,00 Euro in der Conti-Aktie definiert werden. Ein Verbleib in der Handelsspanne bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 71,13 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Sollte es unerwartet tiefer gehen, müssten sich Investoren mit Abschlägen auf 67,88 und gegebenenfalls noch einmal 64,10 Euro abfinden. Dies wäre allerdings auch noch nicht weiter schlimm, erst unterhalb von 60,00 Euro würde das Gesamtkonstrukt seit Anfang 2022 ins Wanken geraten.

Continental AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: