Heute Nachmittag rückt der ISM-Einkaufsmanager-Index für die US-Industrie in den Fokus, der als erstes Wirtschaftsindikator der weltgrößten Volkswirtschaft gilt. Zudem erwarten Anleger am Abend die Veröffentlichung der Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, in der Hoffnung auf Hinweise zur Geldpolitik für das Jahr 2024.

Tipp aus der Redaktion

