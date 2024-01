NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem ernüchternden Jahresstart werden die US-Aktienmärkte auch am Mittwoch zur Eröffnung im Minus erwartet. Der Broker IG errechnete für den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke ein Minus von 0,2 Prozent bei 37 625 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor um rund 1,7 Prozent abgesackt war, wird am Mittwoch rund 0,5 Prozent tiefer gesehen.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Dyne Therapeutics für Furore sorgen. Das auf Muskelkrankheiten spezialisierte Pharmaunternehmen veröffentlichte am Mittwoch unerwartet positive Daten aus einer klinischen Studie mit Patienten, die unter myotoner Dystrophie leiden. Die Dyne-Papiere schossen im vorbörslichen Handel zuletzt um 69 Prozent nach oben.

Bei den mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehenden Aktien sind die deutlichen Vortagesgewinne am Mittwoch vorbörslich schon wieder verpufft. So fielen die Titel von Marathon Digital und Riot Platforms zuletzt um jeweils 7,9 Prozent. Sie reagierten auf einen Rücksetzer des Bitcoin-Kurses. Am ersten Handelstag des Jahres hatten fortgesetzte Spekulationen auf die Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) durch die US-Börsenaufsicht SEC die Digitalwährung erstmals seit April 2022 über die Marke von 45 000 Dollar getrieben./edh/mis