Am 27. Dezember hatte die Spekulation auf eine schnelle Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed die Rendite noch bis auf 3,78 Prozent gedrückt und damit auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Juli. Seitdem hat sich Spekulation wieder abgeschwächt, was den Renditen Auftrieb verlieh.

FRANKFURT (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 112,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,97 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt die US-Geldpolitik im Fokus. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank erwartet, das mit der Hoffnung auf Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung verknüpft ist.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls stehen zudem wichtige Daten aus der US-Industrie auf dem Programm, die ebenfalls für Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag wird der Index des ISM-Instituts zur Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager in den Industriebetrieben erwartet. Die Daten werden an den Finanzmärkten stark beachtet./jkr/jsl/mis