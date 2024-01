Seite 2 ► Seite 1 von 4

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Beförderungen erstrecken sich über sechs Bereicheund drei Regionen, die Geschäftsbereiche und Unternehmensfunktionen umfassen, umdas Wachstum 2024 und darüber hinaus zu fördernHeidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4059171-1&h=1534107479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4059171-1%26h%3D3597397027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3662597-1%2526h%253D1071195078%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D3457073-1%252526h%25253D2167626742%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fc212.net%2525252Fc%2525252Flink%2525252F%2525253Ft%2525253D0%25252526l%2525253Den%25252526o%2525253D3268494-1%25252526h%2525253D2870889604%25252526u%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252Fwww.heidrick.com%252525252F%25252526a%2525253DHeidrick%2525252B%2525252526%2525252BStruggles%252526a%25253DHeidrick%25252B%25252526%25252BStruggles%2526a%253DHeidrick%252B%252526%252BStruggles%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII), einführender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen,gab heute die Ernennung wichtiger globaler und regionaler Führungskräfte mitWirkung zum 1. Januar 2024 bekannt. Die ernannten Führungskräfte werden denFortschritt der diversifizierten Wachstumsstrategie des Unternehmens weitervorantreiben und Heidrick & Struggles als vertrauenswürdigen Berater fürFührungskräfte weiter festigen."Ich freue mich auf den positiven Einfluss, den diese dynamischen Führungskräftein den von uns bedienten Branchen ausüben werden, wenn sie unsere Kundenweiterhin in kritischen Führungs- und Humankapitalfragen in einer zunehmendkomplexen Talentlandschaft beraten", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident undGeschäftsführer von Heidrick & Struggles. "Die Berater in dieser neu befördertenGruppe verkörpern die Werte unseres Unternehmens und unser Engagement für dieErbringung herausragender Dienstleistungen für unsere Kunden und spiegeln auchunser Engagement für die Förderung einer Kultur wider, in der sich unsereKollegen innerhalb des Unternehmens entwickeln und wachsen können."Die 20 Führungskräfte verteilen sich auf die wichtigsten Praxisbereiche vonHeidrick & Struggles sowie auf Regionen und Geschäftsbereiche.Personen, die zu Managing-Partnern für die weltweite Führungskräftevermittlung