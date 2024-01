NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Ende Januar anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns sollten solide ausfallen und der Ausblick auf das neue Jahr dürfte die Konsensschätzungen stützen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 94,58EUR gehandelt.