NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Nach einem sehr schwierigen Vorjahr hätten Wachstumstitel etwa aus der Internetbranche 2023 mit überdurchschnittlichen Gewinnen ein Comeback gefeiert, schrieb Analyst Mark Shmulik in einem am Mittwoch vorliegenden Rück- und Ausblick. Unter den großen drei Vertretern hätten Meta und Amazon im Vergleich zur Alphabet-Tochter Google 2024 die besseren Aussichten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 00:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 05:05 / UTC