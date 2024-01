Köln (ots) - Das Jahr 2023 markiert einen Meilenstein für Mehrweg im

Take-away-Bereich allgemein und für das Unternehmen Vytal Global, dem weltweit

führenden digitalen Mehrwegsystem. Zwar teilt das Unternehmen die gemeinhin

kritische Einschätzung des Erfolgs der Mehrwegangebotspflicht, doch zieht auch

positive Bilanz. Im Jahr 2024 positioniert sich Vytal noch stärker als

Software-Lösung für Mehrweg und setzt mit Produktinnovationen auf die wachsende

Nachfrage nach Mehrweg in der Events & Entertainment Sparte.



Die Einführung der Mehrwegangebotspflicht im Januar 2023 hat dem Thema Mehrweg

einen starken Anschub beschert. Vytal als führender Mehrweganbieter für

wiederverwendbare Take-away Verpackungen hat sein Netzwerk aus teilnehmenden

Restaurants verdreifacht und konnte damit seine Position im Markt stark

ausbauen.





Allerdings gibt es an der Mehrwegangebotspflicht ein Jahr nach Einführungberechtigte, zum Teil starke Kritik. Der erhoffte Effekt einer erheblichenSteigerung der Nutzung von Mehrweg durch die Konsumentinnen und Konsumentenblieb aus. Begründen lässt sich das mit einer ungenügenden, flächendeckendenDurchsetzung des Gesetzes - ein Risiko, dass Vytal als Teil des Mehrwegverbandsbereits im November 2022 anmahnte (https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Drittes-Forum-Abfallvermeidung-Vortrag-Mehrwegverband.pdf) . Gleichzeitigagieren Verbraucher:innen in Routinen und wechseln nicht automatisch zurumweltfreundlichen Lösung. Dass ein Gesetz, das allein die Angebotsseitebetrifft, keinen enormen Nachfrageeffekt erzeugt, ist daher wenig überraschend.Die Lehren, die Vytal aus einem Jahr Mehrwegangebotspflicht zieht, sind weitausvielschichtiger und positiv. Die Firma setzt seit Gründung auf ein digitalesMehrwegsystem und macht die individuelle Serialisierung aller Mehrweg-Behälterzum Kern der Strategie. Die dadurch gewonnene Transparenz beflügelte einenenormen Lernprozess für eine immer bessere Mehrwegerfahrung der Gastronom:innenund Verbraucher:innen. Vytal generiert so differenzierte Erkenntnise darüber, wound wie Mehrweg heute schon ganz hervorragend funktioniert:Kleine Städte, große Wirkung - Wer meint, Mehrweg funktioniere nur inMetropolen, liegt falsch. Gerade kleinere Städte sind Vorreiter und schaffen aufkommunaler Ebene Tatsachen. Neben Tübingen aus Baden-Württemberg setztGummersbach aus dem Rheinland konsequent auf Mehrweg. Nach der Ankündigung einerEinwegverpackgungssteuer im Juli 2023 hat sich die Mehrwegnutzung in Gummersbach