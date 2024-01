2023 erhielt VAPORESSO Anerkennung von maßgeblichen Medien wie Ecigclick, Vapouround und VersedVaper und wurde mit mehr als einem Dutzend der besten internationalen Markenpreise ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Marke zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der offenen Vaping-Geräte. Durch konsequente Anstrengungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Kundenzufriedenheit hat die Marke Anerkennung und Beifall für ihre hochwertigen Produkte und Spitzentechnologie erhalten.

SHENZHEN, China, 3. Januar 2024 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, ein führender Innovator in der Vaping-Branche, hat 2023 einen historischen Meilenstein erreicht, indem es über 130 internationale und maßgebliche Auszeichnungen von einer Reihe von Industrieorganisationen und Medien erhalten hat, die die Innovationskraft und internationale Führungsrolle der Marke unterstreichen.

Die Auszeichnungen, die VAPORESSO erhalten hat, sind ein Zeugnis für das herausragende Produktdesign und die Innovationskraft. 2023 gewann VAPORESSO außerdem mehrere internationale Designpreise, darunter den MUSE Design Award, den deutschen Design Award, den London Design Award und den French Design Award. Diese Auszeichnungen sind eine großartige Bestätigung für das Streben von VAPORESSO nach exzellentem und innovativem Design. Indem VAPORESSO die Messlatte immer höher legt und neue Maßstäbe für Design und Funktionalität von Vaping-Geräten setzt, hat das Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Branchenlandschaft gespielt.

Darüber hinaus haben einige der innovativen Produkte der Marke, wie die XROS 3-Serie, die LUXE X-Serie, ARMOUR und VAPORESSO COSS, zahlreiche maßgebliche Medienauszeichnungen erhalten. Besonders hervorzuheben ist, dass COSS als bahnbrechende Innovation in der Branche mit dem angesehenen Golden Leaf Award for Innovation ausgezeichnet wurde, was die Innovationskraft der Marke auf internationaler Ebene weiter bestätigt.

Diese zahlreichen Auszeichnungen stehen nicht nur für die bemerkenswerten Leistungen von VAPORESSO, sondern auch für seinen Beitrag zum allgemeinen Wachstum und Fortschritt der Branche. VAPORESSO bleibt seinem ursprünglichen Bestreben treu und glaubt daran, dass Taten das Außergewöhnliche schaffen. VAPORESSO hält sich an seine drei zentralen Markenwerte - INNOVATION, ZUVERLÄSSIGKEIT und STIL - und versucht, die Probleme der Branche mit innovativen Lösungen zu lösen. VAPORESSO hat sich zum Ziel gesetzt, sich als vertrauenswürdige, international führende Marke zu etablieren, die ihren geschätzten Nutzern und Kunden ein unvergleichliches Erlebnis bietet.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine rauchfreie Welt zu schaffen und die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrollen und großem Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die für alle Stufen und Stile von Vapern geeignet sind.

