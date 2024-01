Die britische Investmentbank Barclays hat die Apple-Aktie von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 161 auf 160 US-Dollar reduziert. Dies führte zu einem Rückgang der Apple-Aktie um mehr als 3,5 Prozent an der Nasdaq. Barclays-Analyst Tim Long äußerte in seiner Analyse Bedenken hinsichtlich der Leistung des iPhone 15 und erwartet keine signifikante Verbesserung mit dem iPhone 16. Er sieht auch keine starken Leistungen in anderen Hardware-Produktkategorien von Apple und erwartet im Dienstleistungssektor kein Wachstum von mehr als zehn Prozent. Trotz einer überdurchschnittlichen Performance der Apple-Aktie im vergangenen Jahr, in dem viele Quartalsziele verfehlt wurden, prognostiziert Long eine bevorstehende Trendwende. Die Marktkapitalisierung von Apple fiel unter die wichtige Marke von drei Billionen US-Dollar auf 2,89 Billionen US-Dollar. Investoren im Tech-Sektor sind zu Beginn des Jahres aufgrund der Zinspolitik der US-Notenbank Fed skeptisch und überdenken ihre Erwartungen an schnell fallende Leitzinsen. Trotzdem gehörten Technologieaktien 2023 zu den großen Gewinnern an der Börse, wobei die Apple-Aktie um 44 Prozent und der Nasdaq 100 um mehr als 52 Prozent zulegte.