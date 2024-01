Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jerusalem und Shanghai (ots/PRNewswire) - C2A Security veranstaltetPodiumsdiskussion auf der CES am 10. JanuarC2A Security, ein risikoorientiertes Cybersicherheitsunternehmen, wurde vonThunderSoft für sein neues Fahrzeugbetriebssystem DISHUI OS ausgewählt. DISHUIOS ist das erste Produkt seiner Art in der Branche und ist das Ergebnis einergemeinsamen Anstrengung von ThunderSoft und 18 führenden Unternehmen, darunterAmazon Web Services, Arm, BlackBerry IVY, Cerence und andere. ThunderSoft istein strategischer Partner von C2A Security in China, einem Anbieter vonBetriebssystemtechnologien, Softwareprodukten und -lösungen, der sich auf dieBereiche Mobile, IoT, Automotive und Enterprise spezialisiert hat."Wir freuen uns, gemeinsam mit den Branchenführern AWS, BlackBerry China, Armund anderen an diesem bahnbrechenden Projekt teilzunehmen, um einmobilitätsspezifisches Betriebssystem zu entwickeln, das alle Elemente fürsichere, skalierbare und innovative Fahrzeugbetriebssysteme vereint", sagte RoyFridman , Geschäftsführer von C2A Security. "Sicherheit durch Design sollte dieGrundlage für die Entwicklung von Software für die Automobilindustrie sein, unddiese Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugbetriebssystem von ThunderSoft wird unserepatentierte und bewährte Technologie in Millionen von Fahrzeugen weltweiteinführen und damit das Zeitalter der softwaredefinierten Fahrzeuge einleiten.Um die Branche voranzubringen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass dieCyber-Sicherheit ein fester Bestandteil des Systems ist."Erst letzten Monat kündigte die Porsche AG an, dass sie den Verkauf ihresbeliebtesten Modells, des Geländewagens Macan, in Europa einstellen wird, weiler die UN-Regelung Nr. 155 nicht erfüllte. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,müssen Unternehmen automatisierte Sicherheitssysteme in den gesamtenEntwicklungsprozess des Fahrzeuglebenszyklus einbeziehen.Dieses Projekt war ein Gemeinschaftsprojekt, das von ThunderSoft und 18herausragenden Unternehmen geleitet wurde, darunter HiPhi, GAC Aion, DongfengMotor, NETA Auto, BlackBerry China, ARM, Bytedance Volcengine, Horizon Robotics,Amazon Web Services, C2A Security, TomTom, Arkamys, Cercence, MicrochipTechnology, ETAS, KPIT, TIER IV und ABUP. Ziel ist es, globaleAutomobilunternehmen mit hochsicheren, rechenstarken und anpassbaren innovativenProdukten, Technologien und Lösungen für komplette Fahrzeugbetriebssysteme zuversorgen."DISHUI OS hält sich an die Konzepte der Offenheit, Integration undWin-Win-Situation und hofft, mit Partnern und Entwicklern auf der ganzen Weltein offenes, florierendes und nachhaltiges Ökosystem aufzubauen. Wir werden