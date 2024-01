TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember etwas stärker verbessert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,7 Punkte auf 47,4 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich eine Verbesserung auf 47,1 Zähler erwartet.

Der Indikator liegt damit aber den 14. Monat in Folge unter der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine schrumpfende Industrie hinweist. Es scheine sich keine positive Dynamik in dem Sektor aufzubauen, schreibt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Erwartung sinkender Leitzinsen der US-Notenbank Fed werde daher nicht grundsätzlich infrage gestellt.

Merklich verbessert hat sich der Unterindikator für die Beschäftigung. Der Indikator für bezahlte Preise ging hingegen deutlich zurück. Verschlechtert hat sich auch der Wert für die neuen Aufträge./jsl/la/he