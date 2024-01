London (Vereinigtes Königreich) / Accesswire / 3. Januar 2024 / Julio Jose Montenegro, CEO von BlueGrace Energy Bolivia (BGEB), hat im Rahmen seines Engagements für soziale Verantwortung und die Unterstützung der Schwächsten eine strategische Finanzierung für die Gründung der Favela Bank (FBank) in Brasilien bekannt gegeben, um marginalisierte Communitys zu unterstützen. Diese Initiative unterstreicht nicht nur das Engagement von Bluegrace, etwas zu bewirken, sondern fügt sich auch nahtlos in die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen ein, insbesondere in Übereinstimmung mit der Agenda 2030.